В Приволжском федеральном округе впервые пройдет просветительский марафон Знание.Первые

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4 ноября в России стартует восьмой просветительский марафон Знание.Первые, который впервые охватит все федеральные округа нашей страны. Спикеры в столице ПФО — Нижнем Новгороде расскажут о достижениях страны и регионов в различных сферах жизни и о возможностях для самореализации молодежи, дадут конкретные советы, как построить будущее – свое и своей страны. Выступления экспертов будут доступны в эфире Знание.ТВ на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.«Просветительский марафон «Знание» впервые в этом году стартует в День народного единства. Важно получать достоверную информацию и учиться на достойных примерах — это и дает марафон. Первые лица государства, герои, ученые и выдающиеся деятели искусства вдохновляют и мотивируют строить наше общее будущее, основанное на знаниях и возможностях для каждого», — сказал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Спикеры марафона — всего почти 80 известных людей - поделятся своими историями успеха и представлениями о развитии страны и общества, а участники и зрители марафона смогут лучше понять, какие сферы наиболее перспективны для профессионального и личного развития, увидеть, что Россия – это страна, где каждый человек может раскрыть талант и реализовать свою мечту.В качестве спикеров в «Академии Маяк» в Нижнем Новгороде приглашены выступить перед молодежью певец Евгений Трофимов, CEO магазина приложений RuStore Дмитрий Панкрушев, Президент Фонда открытой новой демократии, основатель агентства «К2» Кристина Потупчик, известные медиаменеджеры, олимпийские чемпионы, военные корреспонденты, ученые и бизнесмены. Они поделятся личными формулами достижения успеха, поговорят о патриотизме и единстве народов, спортивных, культурных и иных достижениях нашей страны.Российское общество «Знание» провело уже 7 марафонов, участниками которых стали свыше 80 тыс. человек, более 700 спикеров из числа популярных медийных лиц, профессионалов своей сферы и государственных деятелей, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров. В марафоне регулярно участвуют жители новых регионов России.