Форум Будущего и Международный чемпионат по битве роботов пройдут на Урале

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Второй ИТ-конгресс и выставка «Форум Будущего» совместно со вторым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов пройдут с 24 по 26 октября 2024 года в городе Екатеринбурге.Форум посвящен развитию цифровой индустрии в России и реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экономика данных и цифровая трансформация государства».Также в рамках Форума Будущего пройдут выставка лидеров отечественной ИТ-индустрии, технические туры, Всероссийские студенческие соревнования и конференция по кибербезопасности «Киберучения в Уральском федеральном университете», в ходе которых команды смогут отработать различные тактики и техники по отражению кибератак на объектах инфраструктуры.Зарегистрироваться на участие в Форуме можно по ссылке: https://forum-future.ru/.