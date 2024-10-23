Главврачу детской поликлиники присвоено звание «Заслуженный врач России»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград РФ. Почетное звание Заслуженный врач России присвоено главному врачу Саратовской городской детской поликлиники № 8 Владимиру Дмитриеву.Владимир Анатольевич окончил Саратовский медицинский институт в 1987 году. Общий стаж работы в здравоохранении 35 лет. В должности главного врача Саратовской городской поликлиники №8 работает с 1997 года.За время работы проявил себя высококвалифицированным и ответственным специалистом, владеющим современными научными методами и комплексным подходом в вопросах организации здравоохранения.«Поздравляю Владимира Анатольевича с присвоением высокого звания! Он является бессменным наставником для молодых врачей-педиатров, передает им свой опыт, делится профессиональным мастерством!», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков