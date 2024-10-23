В кинотеатре "Победа" покажут лучший фильм осенних каникул

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В рамках празднования Дня народного единства в кинотеатре «Победа» состоится показ российского фильма «Хоккейные папы».- Это событие, которое пройдёт 24 октября 2024 года, станет частью программы, направленной на поддержку и развитие отечественного кинематографа, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.- Фильм, снятый в 2023 году режиссёром А. Булатовым, будет демонстрироваться в кинотеатре «Победа» в преддверии осенних каникул.Продолжительность фильма составляет 131 минуту, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Организаторы мероприятия считают, что просмотр фильма может помочь зрителям поверить в свои силы и достичь успеха, вдохновлённые примером героев, победивших в хоккейном турнире.Билеты на фильм можно приобрести онлайн и по «Пушкинской карте».