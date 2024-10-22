Семья Бадерных из Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

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На торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце прошло награждение лучших семей России в пяти номинациях Всероссийского конкурса «Семья года»: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».В оргкомитет конкурса поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны, участие приняли более 11 тысяч семей.Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» стали 88 российских семей. В их число в номинации «Семья – хранитель традиций» вошла и семья Геннадия и Светланы Бадерных из Саратовской области.Многодетная казачья семья Бадерных из Саратова имеет трех сыновей и дочь. Они убеждены, что путь казака - это служение Отечеству. С самого детства ребята постигают боевые искусства, учатся обращаться с оружием.Отец семейства Геннадий с октября 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции, награжден медалью «За укрепление боевого содружества» и орденом «Казачья доблесть». Геннадий играет на баяне и гитаре. Песни его сочинения и исполнения очень популярны среди фронтовых товарищей.Светлана Бадерная работает в банке, принимает активное участие в общественной деятельности, увлекается фланкировкой шашкой, рукоделием, народными танцами, награждена благодарственным письмом Саратовской городской Думы.Старший сын Алексей также принимал участие в специальной военной операции, представлен к награждению медалью «За храбрость». В настоящее время проживает в г. Санкт-Петербурге.Сын Илья учился в юридической академии, печатался в сборниках научных статей, награжден благодарностями и почетными грамотами за вклад в развитие культурно-творческой деятельности института. В январе 2024 года поступил на военную службу по контракту, в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции.Дочь София и младший сын Савелий – школьники, с малых лет занимаются в кружках и секциях, ведут активную общественную жизнь.«Главное правило семьи - смотреть в одну сторону. У семьи есть свои цели и каждый вносит свой вклад в их достижение, поддерживая, и уважая друг друга. Семья - это фундамент, на котором строится будущее детей. А главное в воспитании детей - это личный пример», - уверены супруги Бадерные.Напомним, что ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.