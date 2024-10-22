22 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
10:02 | 22 октября
Семья Бадерных из Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
10:00 | 22 октября
«Рифовцы» привезли 14 медалей со всероссийского турнира по плаванию
21:35 | 21 октября
Студенты ведущих вузов сразятся в хакатоне «Ночь технологий» на VI «Лидер-форуме»
18:47 | 21 октября
Жанна Андриевская: "царевна" Саратовской области стала кавалером "Ордена Ладошки"
17:00 | 21 октября
Ребята с ограниченными возможностями сшили 300 балаклав и подшлемников для фронта
16:30 | 21 октября
Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги
16:00 | 21 октября
«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию
15:08 | 21 октября
«Аркадакские бабушки» покорили межрегиональный фестиваль «Играют люди»
13:00 | 21 октября
В Саратове выбрали «Принцессу цирка»
12:30 | 21 октября
Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Семья Бадерных из Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Новости
Семья Бадерных из Саратовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»


На торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце прошло награждение лучших семей России в пяти номинациях Всероссийского конкурса «Семья года»: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

В оргкомитет конкурса поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны, участие приняли более 11 тысяч семей.

Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» стали 88 российских семей. В их число в номинации «Семья – хранитель традиций» вошла и семья Геннадия и Светланы Бадерных из Саратовской области.

Многодетная казачья семья Бадерных из Саратова имеет трех сыновей и дочь. Они убеждены, что путь казака - это служение Отечеству. С самого детства ребята постигают боевые искусства, учатся обращаться с оружием.

Отец семейства Геннадий с октября 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции, награжден медалью «За укрепление боевого содружества» и орденом «Казачья доблесть». Геннадий играет на баяне и гитаре. Песни его сочинения и исполнения очень популярны среди фронтовых товарищей.

Светлана Бадерная работает в банке, принимает активное участие в общественной деятельности, увлекается фланкировкой шашкой, рукоделием, народными танцами, награждена благодарственным письмом Саратовской городской Думы.

Старший сын Алексей также принимал участие в специальной военной операции, представлен к награждению медалью «За храбрость». В настоящее время проживает в г. Санкт-Петербурге.

Сын Илья учился в юридической академии, печатался в сборниках научных статей, награжден благодарностями и почетными грамотами за вклад в развитие культурно-творческой деятельности института. В январе 2024 года поступил на военную службу по контракту, в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции.

Дочь София и младший сын Савелий – школьники, с малых лет занимаются в кружках и секциях, ведут активную общественную жизнь.

«Главное правило семьи - смотреть в одну сторону. У семьи есть свои цели и каждый вносит свой вклад в их достижение, поддерживая, и уважая друг друга. Семья - это фундамент, на котором строится будущее детей. А главное в воспитании детей - это личный пример», - уверены супруги Бадерные.

Напомним, что ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.