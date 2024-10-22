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«Рифовцы» привезли 14 медалей со всероссийского турнира по плаванию

Новости / Спорт
«Рифовцы» привезли 14 медалей со всероссийского турнира по плаванию


В Республике Башкортостан завершился Всероссийский турнир по плаванию на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича среди всех категорий инвалидности.

Саратовскую область представляли спортсмены ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» из филиалов Саратова и Ртищево.

По итогам турнира они завоевали 14 медалей, в числе которых 9 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Ангелина Алмазова завоевала 4 золотые медали на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом, 50 и 100 метров на спине.

Алексей Щербаков завоевал 3 золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием и 1 бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

Никита Панин завоевал 4 медали: 1 золотую на дистанции 100 метров на спине, 2 серебряные медали на дистанциях 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем, 1 бронзовую медаль на дистанции 50 вольным стилем.

Семен ⁠Шабалин завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине соответственно.

Данила Савин занял 3 место на дистанции 50 метров баттерфляем.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Филиппова, Тамара Голохвастова, Владимир Шишков.