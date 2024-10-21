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Ребята с ограниченными возможностями сшили 300 балаклав и подшлемников для фронта

Новости
Ребята с ограниченными возможностями сшили 300 балаклав и подшлемников для фронта


Сотрудники социозащитных учреждений, а также получатели услуг активно помогают участникам специальной военной операции – делают маскировочные сети, окопные свечи, сухие души, андидроновые одеяла и пончо, тактические сидения и многое другое.

Обучающиеся Саратовского комплекс-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на занятиях по швейному делу шьют балаклавы и флисовые подшлемники для бойцов. В этом году они сшили больше почти 300 изделий и отправили их на фронт.

Напомним, Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является частью региональной системы комплексного социального сопровождения людей с инвалидностью, начиная от ранней реабилитации с первых дней жизни и до профессионального самоопределения и трудоустройства в будущем.

Оказывая специализированную помощь молодым людям с инвалидностью, комплекс-интернат помогает студентам с ограниченными возможностями не только получить востребованные на рынке труда профессии, но и приобрести необходимые навыки для самостоятельной жизни.

На сегодняшний день в комплекс-интернате по пяти различным специальностям учатся 100 студентов из Саратовской области и других регионов. По окончании им оказывается помощь в трудоустройстве.

«Главная миссия учреждения - дать ребятам уверенный старт в будущее, помочь адаптироваться ко взрослой жизни в социуме и найти свое дело по душе. Приятно отметить, что обучающиеся комплекс-интерната неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов профессионального мастерства и других творческих состязаний, доказывая, что их возможности и таланты безграничны», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.