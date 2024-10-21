Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги

просмотров: 52

Органы социальной защиты области продолжают назначать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям региона. С начала года правом на эту меру социальной поддержки воспользовалась почти 31 тысяча человек.Субсидия представляет собой возврат части денежных средств, потраченных на оплату жилого помещения и коммунальных услуг тем жителям региона, у которых оплата за коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи.«Данная мера социальной поддержки не зависит от наличия льготного статуса и назначается на 6 месяцев. Напоминаем, при обращении для оформления субсидии предоставлять платежные документы, как ранее, не требуется. Необходимые сведения о коммунальных платежах учреждения социальной поддержки населения запрашивают в порядке межведомственного электронного взаимодействия», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Кроме того, заявление о назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать онлайн с помощью Госуслуг, заполнив соответствующую форму по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600177/1/form.