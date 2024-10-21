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Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги

Новости
Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги


Органы социальной защиты области продолжают назначать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям региона. С начала года правом на эту меру социальной поддержки воспользовалась почти 31 тысяча человек.

Субсидия представляет собой возврат части денежных средств, потраченных на оплату жилого помещения и коммунальных услуг тем жителям региона, у которых оплата за коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи.

«Данная мера социальной поддержки не зависит от наличия льготного статуса и назначается на 6 месяцев. Напоминаем, при обращении для оформления субсидии предоставлять платежные документы, как ранее, не требуется. Необходимые сведения о коммунальных платежах учреждения социальной поддержки населения запрашивают в порядке межведомственного электронного взаимодействия», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Кроме того, заявление о назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать онлайн с помощью Госуслуг, заполнив соответствующую форму по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600177/1/form.