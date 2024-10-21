«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию

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В Калуге прошел ежегодный Кубок России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Гостей со всех уголков страны принимал бассейн Дворца спорта «Центральный».Соревнования проходили среди мужчин и женщин в возрасте от 12 лет и старше. На победу претендовали 146 человек и 28 регионов страны. Турнир включал в себя 12 коротких дистанций вольным стилем, брассом, баттерфляем, комплексным плаванием.По итогам турнира спортсмены из детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» завоевали 12 медалей, в числе которых 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые.Заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев стал победителем на дистанции 50 м вольным стилем и в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем, серебряным призером на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, бронзовым медалистом в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.⁠Кандидат в мастера спорта России Индира Пастахаева завоевала 2 серебряные медали в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4x100 метров, бронзовую медаль в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.Кандидат в мастера спорта России Милан Лахнов стал победителем в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем и впервые на этих соревнованиях выполнил норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».Полина Шершова завоевала серебряную и бронзовую медали в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.Мастер спорта России международного класса Федор Матюшин завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.Сборная Саратовской области заняла второе общекомандное место, первое – у пловцов из Москвы.Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Галины Филипповой.