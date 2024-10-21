21 октября 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 21 октября
Ребята с ограниченными возможностями сшили 300 балаклав и подшлемников для фронта
16:30 | 21 октября
Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги
16:00 | 21 октября
«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию
15:08 | 21 октября
«Аркадакские бабушки» покорили межрегиональный фестиваль «Играют люди»
13:00 | 21 октября
В Саратове выбрали «Принцессу цирка»
12:30 | 21 октября
Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»
11:47 | 21 октября
Регионы поделились опытом социально-культурной адаптации цыган
10:00 | 21 октября
Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»
06:21 | 21 октября
Сотрудники областных спортивных учреждений получат единовременную премию
23:41 | 18 октября
Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию

Новости
«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию


В Калуге прошел ежегодный Кубок России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Гостей со всех уголков страны принимал бассейн Дворца спорта «Центральный».

Соревнования проходили среди мужчин и женщин в возрасте от 12 лет и старше. На победу претендовали 146 человек и 28 регионов страны. Турнир включал в себя 12 коротких дистанций вольным стилем, брассом, баттерфляем, комплексным плаванием.

По итогам турнира спортсмены из детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» завоевали 12 медалей, в числе которых 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев стал победителем на дистанции 50 м вольным стилем и в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем, серебряным призером на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, бронзовым медалистом в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

⁠Кандидат в мастера спорта России Индира Пастахаева завоевала 2 серебряные медали в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4x100 метров, бронзовую медаль в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Кандидат в мастера спорта России Милан Лахнов стал победителем в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем и впервые на этих соревнованиях выполнил норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Полина Шершова завоевала серебряную и бронзовую медали в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Мастер спорта России международного класса Федор Матюшин завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

Сборная Саратовской области заняла второе общекомандное место, первое – у пловцов из Москвы.

Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Галины Филипповой.