«Аркадакские бабушки» покорили межрегиональный фестиваль «Играют люди»

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По итогам межрегионального фестиваля «Играют люди», который прошел в Санкт-Петербурге, театральная студия «Аркадакские бабушки» стала лауреатом III степени в номинации «Малая театральная форма».Коллектив вошел в число 13 регионов-финалистов и представил номер «По зову памяти».Фестиваль «Играют люди» направлен на развитие активного долголетия в рамках проекта «Серебряный возраст», создание условий для выявления творческого потенциала людей старшего возраста и инвалидов трудоспособного возраста и внедрение технологий театрального творчества в социальную сферу.«Рада, что наша студия приняла участие в таком серьезном конкурсе. Это хорошая возможность показать себя, поделиться творческим опытом «серебряных» волонтеров региона, посмотреть на других. Подобные мероприятия всегда вдохновляют на дальнейшую работу и, конечно, поддерживают наше активное долголетие», - поделилась впечатлением участница коллектива Татьяна Высоцкая.В деловой части программы фестиваля представители регионов обменялись опытом, прослушали выступление спикеров, обсудили вопросы создания условий для творческого самовыражения пожилых людей, внедрение новых методик в социальное обслуживание, приняли участие в творческих мастер-классах от профессионалов в области культуры и социальной сферы. Кроме того, гости фестиваля совершили экскурсию по городу и учреждениям социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.Напомним, творческое объединение «Аркадакские бабушки» организовано в комплексном центре социального обслуживания населения Аркадакского района в 2018 году. Заниматься в студии приходят те, кто не любит одиночество, не хочет сидеть дома и имеет активную жизненную позицию. Именно поэтому коллектив не раз становился обладателем гран-при международных и всероссийских конкурсов.