21 октября 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 21 октября
Ребята с ограниченными возможностями сшили 300 балаклав и подшлемников для фронта
16:30 | 21 октября
Субсидию на ЖКУ можно оформить через Госуслуги
16:00 | 21 октября
«Рифовцы» завоевали 12 медалей Кубка России по плаванию
15:08 | 21 октября
«Аркадакские бабушки» покорили межрегиональный фестиваль «Играют люди»
13:00 | 21 октября
В Саратове выбрали «Принцессу цирка»
12:30 | 21 октября
Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»
11:47 | 21 октября
Регионы поделились опытом социально-культурной адаптации цыган
10:00 | 21 октября
Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»
06:21 | 21 октября
Сотрудники областных спортивных учреждений получат единовременную премию
23:41 | 18 октября
Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове выбрали «Принцессу цирка»

Новости / Культура
В Саратове выбрали «Принцессу цирка»

В цирке имени братьев Никитиных завершился Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка».

На саратовском манеже свои номера представили конкурсантки из 12 стран мира. Они продемонстрировали свои таланты в воздушной гимнастике, эквилибристике, клоунаде и дрессуре.

В Саратове выбрали «Принцессу цирка»

Гран-при фестиваля получили гимнастка на корд-де-пареле Алиса Вардосанидзе из России с номером «Мелодия судьбы».

Золотые короны вручили гимнастки в кольце «Luna Girls Duo» из США, а также воздушным гимнасткам «Галлея» под руководством Ярославны Водяник из России.

Серебро завоевали гимнастки в кольце Алина Габбасова и Светлана Михнюк, гимнастки на петлях Татьяна Беликова и Маргарита Рубан, эквилибр на проволоке в исполнении Ольги Рожковской из России.