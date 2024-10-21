В Саратове выбрали «Принцессу цирка»

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В цирке имени братьев Никитиных завершился Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка».На саратовском манеже свои номера представили конкурсантки из 12 стран мира. Они продемонстрировали свои таланты в воздушной гимнастике, эквилибристике, клоунаде и дрессуре.Гран-при фестиваля получили гимнастка на корд-де-пареле Алиса Вардосанидзе из России с номером «Мелодия судьбы».Золотые короны вручили гимнастки в кольце «Luna Girls Duo» из США, а также воздушным гимнасткам «Галлея» под руководством Ярославны Водяник из России.Серебро завоевали гимнастки в кольце Алина Габбасова и Светлана Михнюк, гимнастки на петлях Татьяна Беликова и Маргарита Рубан, эквилибр на проволоке в исполнении Ольги Рожковской из России.