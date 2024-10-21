Регионы поделились опытом социально-культурной адаптации цыган

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В Самарской области прошел межрегиональный методический семинар по вопросам реализации мер, направленных на социокультурное развитие цыган в местах их компактного проживания в Российской Федерации. Мероприятие организовано ФАДН России и ФГБУ «Дом народов России». В работе семинара приняли участие представители исполнительных органов из 20 субъектов Российской Федерации, Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, общественных организаций, научного сообщества.Саратовскую область представляла начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений области Елена Еремина.Первый день методического семинара прошел в стенах Правительства Самарской области. Модератором мероприятия выступил начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков. Он ознакомил присутствующих с ходом реализации Комплексного плана мероприятий по социально-культурному развитию цыган в Российской Федерации на территории субъектов страны. Участники семинара заслушали опыт реализации регионами России мероприятий Комплексного плана.В ходе выступлений обсуждались вопросы взаимодействия органов власти субъектов Российской Федерации с Ситуационным центром ФАДН России по организации профилактики предконфликтных ситуаций с участием представителей цыганского населения, об опыте работы с цыганским населением в системе образования, об организации работы в сфере социально-культурной адаптации цыган органами местного самоуправления.Во второй день делегация семинара посетила город Чапаевск Самарской области. В ходе выездного семинара участники побывали в школе № 8 города Чапаевска и приняли участие в семинаре, который состоялся в Доме культуры имени В.И. Чапаева, где была представлена презентация межнационального фестиваля имени Виктора Карабаненко, посвященного Международному дню цыган.