Более 6,5 тысяч выпускников посетили Единый день отрытых дверей «Профессионалитета»

просмотров: 115

В регионе прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В этом году в Саратовской области функционируют 5 кластеров: машиностроение, сельское хозяйство, педагогика и коммуникационные технологии в сельском хозяйстве.В этот день более 6,5 тысяч выпускников, родителей и педагогов пришли в колледжи и техникумы, чтобы узнать о преимуществах обучения и особенностях программ «Профессионалитета».Специально для ребят в мастерских и лабораториях были организованы мастер-классы, экскурсии и профессиональные пробы. Некоторые ребята уже определились с выбором профессии и оценили перспективы обучения по федеральному проекту.«Мы посетили различные учебные кабинеты, познакомились с современным оборудованием. Безусловно, меня удивило разнообразие направлений подготовки, и могу сказать, что я уже выбрала для себя несколько интересных специальностей», - отметила ученица школы № 19 г. Энгельса Надежда Додыло.Амбассадоры «Профессионалитета» ответили на все вопросы ребят и рассказали о широком спектре интересных специальностей проекта, а также о предприятиях, тесно сотрудничающих с базовыми и сетевыми колледжами проекта.«Я привела своих учеников, чтобы посмотреть на возможности современных колледжей: производственные помещения, компьютерное оснащение, ручной труд заменен автоматикой. Безусловно, мне было важно узнать, как сейчас учреждения работают с предприятиями. Очень здорово, что трудоустройство выпускников - одно из ключевых преимуществ федерального проекта «Профессионалитет», - отметила учитель математики и физики школы с. Прибрежное Калистратова Наталья.В рамках Единого дня открытых дверей также прошла встреча учеников с работодателями. Представители ведущих предприятий области смогли рассказать о своих планах на будущее и своей заинтересованности в трудоустройстве выпускников.«Рассказала будущим студентам о том, что есть возможность уже на протяжении обучения в колледже получать практические навыки и опыт. Уже с третьего курса студенты являются частью нашей команды. Мы заключаем договор о целевой стажировки, тем самым ребята могут совмещать учебу и работу, а также получают навыки токарного мастерства, знакомятся с работой станков с числовым программным управлением и с огромным сборочным производством нашего предприятия», - рассказала Анна Петличенко, заместитель начальника отдела кадров ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева.