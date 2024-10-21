Сотрудники областных спортивных учреждений получат единовременную премию

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Губернатор Роман Бусаргин принял важное решение поддержать премированием сотрудников бюджетных учреждений, в том числе отрасли спорта.Одним из таких учреждений стала саратовская областная спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта, которая работает на базе Дворца водных видов спорта.За 3,5 года работы в ДВВС проведено 140 соревнований и мероприятий различного уровня, в том числе международных, с общим количеством участников более 16 тысяч человек и 18 тысяч зрителей. За время работы любителями водных видов спорта было приобретено более 130 тыс. абонементов различных категорий."Очень важно уделять внимание рядовым сотрудникам, на плечи которых возложена ежедневная работа по обеспечению деятельности организации дополнительного образования. Во многом от их компетенции зависит успешная реализация крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Специалисты прикладывают немало усилий, которые, на первый взгляд, не очевидны, например, осуществляют закупки спортивного оборудования, реализуют абонементы в бассейн, следят за техническим состоянием спортсооружений. Материальное стимулирование - очень нужная инициатива. Не сомневаюсь, что коллектив воспримет её очень позитивно!" - поделилась своим мнением замдиректора школы по водным видам спорта, председатель Общественного совета по спорту при министерстве спорта области, Заслуженный мастер спорта России Наталия Стукальская.Напомним, что всего в список учреждений сферы спорта, которые получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей, кроме вышеупомянутой школы, вошли ещё 5 учреждений: "Управление спортивными мероприятиями", физкультурно-спортивный центр "Урожай", спортивный комплекс "Кристалл", Саратовский областной центр спортивной подготовки, спортивная школа олимпийского резерва по футболу "Сокол".