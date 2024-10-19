В Базарном Карабулаке создан военно-патриотический клуб «Юные казаки – потомки Ермака»

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На территории района вот уже несколько месяцев действует новая некоммерческая организация – Базарно-Карабулакское станичное казачье общество, возглавляемое атаманом, старшим урядником А. А. Петровым. Оно создано для укрепления российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры казаков. На заседании президиума Общественного совета района принято решение поддержать новую структуру и оказывать ей всестороннее содействие в решении возникающих вопросов.Так, к настоящему времени решился вопрос с предоставлением помещения для размещения штаба БКСКО. Его выделила администрация района в самом центре Базарного Карабулака – на втором этаже здания, в котором размещается аптека № 77.В эту среду прошёл казачий круг Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества (так у казаков называется общее собрание). В нём приняли участие активисты организации во главе с атаманом, а также первый заместитель главы администрации района Ю. В. Евдокимова, председатель Общественного совета района С. П. Шевченко, начальник управления образования Е. Н. Симонова, директор СОШ № 2 Базарного Карабулака М. В. Михайлова, протоиерей Валерий Коротеев, настоятель Покровского храма в селе Стригай.На круге принято решение о создании на базе второй школы посёлка военно-патриотического клуба «Юные казаки – потомки Ермака». Его возглавит товарищ атамана Дмитрий Владимирович Лавров.Утверждено Положение о клубе, в котором отражены все аспекты его деятельности, определены приоритеты - духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодёжи.