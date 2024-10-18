На военную службу по контракту вне очереди

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В Саратовской области в каждом центре «Мои Документы» консультируют и принимают заявки на поступление в армию, сообщили в областном минэкономе.Там также отметили, что для подачи документов на военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту созданы отдельные окна, прием в которых ведется специально подготовленными сотрудниками вне общей очереди и без предварительной записи.Специалисты центров готовы предоставить подробную консультацию по следующим вопросам:Как можно поступить на службу по контракту?Как выбрать место прохождения службы?Какие ограничения и требования к кандидатам установлены законом?Как на сегодняшний день оплачивается служба по контракту?Какие меры государственной поддержки предоставляются военнослужащим?По итогам консультирования можно подать заявление для поступления на военную службу по контракту, которое незамедлительно будет перенаправлено в соответствующий пункт отбора.