Школьница разработала и провела для учеников брейн-ринг по истории казачества

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Александра Лемехова, воспитанница 11 казачьего класса МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», разработала и провела для учеников 6-х классов брейн-ринг «Люби и знай казачий край». Брейн-ринг включал в себя вопросы по истории казачества, казачьим праздникам и даже казачьему диалекту. Брейн-ринг стал завершающим мероприятием в рамках реализации индивидуального итогового проекта Лемеховой Александры «Формирование представлений о казачьих традициях и праздниках у младших школьников». Актуальность темы проекта, по мнению Александры, заключается в необходимости сохранения и передачи молодёжи культурного наследия казачества. Знакомя школьников с казачьими праздниками, проект способствует сохранению и популяризации этого богатого исторического наследия. Погружаясь в традиции проведения праздников, школьники получили представление о ценностях и повседневной жизни казаков.