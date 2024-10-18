18 октября 2024 ПЯТНИЦА
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16:00 | 18 октября
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14:21 | 18 октября
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11:00 | 18 октября
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10:44 | 18 октября
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09:14 | 18 октября
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23:00 | 17 октября
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17:16 | 17 октября
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15:58 | 17 октября
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Школьница разработала и провела для учеников брейн-ринг по истории казачества

Новости
Школьница разработала и провела для учеников брейн-ринг по истории казачества

Александра Лемехова, воспитанница 11 казачьего класса МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», разработала и провела для учеников 6-х классов брейн-ринг «Люби и знай казачий край». Брейн-ринг включал в себя вопросы по истории казачества, казачьим праздникам и даже казачьему диалекту. Брейн-ринг стал завершающим мероприятием в рамках реализации индивидуального итогового проекта Лемеховой Александры «Формирование представлений о казачьих традициях и праздниках у младших школьников». Актуальность темы проекта, по мнению Александры, заключается в необходимости сохранения и передачи молодёжи культурного наследия казачества. Знакомя школьников с казачьими праздниками, проект способствует сохранению и популяризации этого богатого исторического наследия. Погружаясь в традиции проведения праздников, школьники получили представление о ценностях и повседневной жизни казаков.