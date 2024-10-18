Бойца СВО из Саратовской области наградили орденом Мужества

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Житель села Тепловка Новобурасского района был удостоен ордена Мужества. Саратовец отмечен наградой за проявленные мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.Зовут бойца Александр. Он в апреле 2023 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении воинской службы в зоне проведения СВО.В декабре 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за проявленные в ходе боевых действий мужество и отвагу был удостоен высокой государственной награды.«Поздравляем нашего соотечественника с заслуженной наградой! Желаем бойцу воинской удачи и боевого духа!», рассказали в районной администрации.Напомним, орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.