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Бойца СВО из Саратовской области наградили орденом Мужества

Новости
Бойца СВО из Саратовской области наградили орденом Мужества




Житель села Тепловка Новобурасского района был удостоен ордена Мужества. Саратовец отмечен наградой за проявленные мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Зовут бойца Александр. Он в апреле 2023 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении воинской службы в зоне проведения СВО.

В декабре 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за проявленные в ходе боевых действий мужество и отвагу был удостоен высокой государственной награды.

«Поздравляем нашего соотечественника с заслуженной наградой! Желаем бойцу воинской удачи и боевого духа!», рассказали в районной администрации.

Напомним, орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.