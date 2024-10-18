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Саратовских предпринимателей позвали с бизнес-миссией в Башкирию

Новости
Саратовских предпринимателей позвали с бизнес-миссией в Башкирию




С 14 по 15 ноября 2024 г. состоится бизнес-миссия саратовских предпринимателей в республику Башкирия, г. Уфа. Желающие принять участие могут оставить заявку в Центре предпринимателя «Мой бизнес», рассказали в областном минэкономразвития.

Бизнес-миссия организована в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и проводится с целью обмена лучшими практиками, установления новых партнерских отношений между организациями.

Участники бизнес-миссии получат возможность: презентовать свои услуги и продукты на рынке Башкирии; принять участие в деловых встречах и b2b переговорах с потенциальными партнерами для выхода на новые рынки сбыта своих продуктов.

Центр «Мой бизнес» предоставляет софинансирование: расходы на организацию деловой программы; трансфер и проживание

Подать заявку на участие можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ07HGEcK0saX15508wkpmFTFdJjMqWKhh6Hxm0Mviy2tSpg/viewform