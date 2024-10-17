В Саратове открылся Форум по реализации государственной национальной политики на территории области

просмотров: 93

В Саратовской государственной юридической академии состоялось открытие Форума «Реализация государственной национальной политики на территории Саратовской области». Организатором форума выступает министерство внутренней политики и общественных отношений области.Около двухсот государственных и муниципальных служащих, представителей национально-культурных организаций в течение 3-х дней пройдут обучение по вопросам реализации государственной национальной политики.Обращаясь с приветственным словом к участникам Форума министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина обозначила актуальность форума: «Повышение эффективности мероприятий Стратегии государственной национальной политики невозможно без систематического повышения компетенций лиц, участвующих в данном процессе. Правительство области уделяет большое внимание повышению профессионализма ответственных государственных и муниципальных служащих».Также министр отметила необходимость усиления информационной работы по увеличению информированности населения об основах государственной национальной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.В свою очередь проректор СГЮА Сергей Белоусов отметил, что опыт Саратовской области считается уникальным, в силу того, что сформировавшееся культурное многообразие и духовная общность различных народов являются хорошим показателем выстроенной работы и взаимодействия между органами власти, органами местного самоуправления и гражданским обществом.В своём выступлении председатель регионального оиделения Ассамблеи народов России Борис Шинчук подчеркнул важность диалога между различными институтами гражданского общества, что способствует улучшению взаимопонимания и снижению напряженности. В этом контексте особое значение придается культурному обмену и образовательным программам, направленным на популяризацию многообразия культурных ценностей.В первый день Форума также состоялась презентация итогов социологического исследования 2024 года в сфере реализации государственной национальной политики на территории Саратовской области. Доцент кафедры информационного права и цифровых технологий СГЮА, кандидат юридических наук, Анна Чурикова провела лекцию, посвященную информационному обеспечению реализации государственной национальной политики.Заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Ирина Нечаева обсудила с участниками Форума особенности правового статуса религиозных организаций и религиозных групп на современном этапе.18 и 21 октября участники познакомятся с современными механизмами укрепления общероссийского гражданского единства, рассмотрят актуальные вопросы миграционной политики на муниципальном уровне.