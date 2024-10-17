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Турция заинтересована в поставках сельхозпродукции саратовских компаний

Новости
Турция заинтересована в поставках сельхозпродукции саратовских компаний




В Саратове завершилась бизнес-миссия из Турецкой Республики. Цель визита предпринимателей из Турции - установление взаимовыгодных экономических отношений с предпринимателями Саратовской области.

Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при поддержке министерства экономического развития области в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В программе реверсной бизнес-миссии были как переговоры в формате b2b, так и посещение производственных площадок с целью ознакомления с потенциалом региональных компаний.

В ходе официальной части бизнес-миссии на встрече с советником министра экономического развития области Юрием Аршиновым зарубежные компании рассказали о сфере своей деятельности, познакомились с местными предпринимателями, проинформировали участников встречи о планах инвестировать в регион в рамках совместных проектов с саратовскими компаниями.

«Если обратиться к руководителям наших крупнейших промышленных предприятий, которые за последние годы выстроили новые бизнесы, либо перестроили свои технологические цепочки, роль Турции и турецких партнеров, невозможно переоценить. Это, безусловно, партнер №1 в выстраивании справедливого экономического порядка, в том числе, в Саратовской области» - отметил Юрий Аршинов.

Знаковым событием встречи и бизнес-миссии в целом стало подписание экспортного контракта между региональной компанией ООО «Ровенское подворье» и турецкой компанией «Ecosev Süleyman Unsal Monde» на поставку сельскохозяйственной продукции.

«Мы заинтересованы в сельскохозяйственной продукции, в компонентах для производства питания для скота. Мы уже посетили несколько компаний и находимся под большим впечатлением от управления и от производства. Надеемся, что в будущем контрактов будет больше. Рады совместной работе», - отметил директор компании «Ecosev Süleyman Unsal Monde» Сулейман Унтас.