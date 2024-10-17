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На восстановление здания администрации выделят средства из резервного фонда

Новости
На восстановление здания администрации выделят средства из резервного фонда


Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с и.о. главы Александрово-Гайского района Сергеем Зюзиным.

Исполняющий обязанности руководителя муниципалитета обратился к главе региона с просьбой выделить средства на восстановление здания районной администрации, которое частично обрушилось в мае этого года. Накануне была завершена экспертиза, которая определила сумму, необходимую на проведение работ. Согласно заключению экспертов, требуется 28,8 млн рублей.

«Очевидно, что муниципалитет не осилит такую нагрузку, поэтому будем помогать. Нельзя оставлять здание в таком виде. Выделим необходимое финансирование из резервного фонда Правительства региона», - отметил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что новый руководитель должен детально погрузиться в проблематику территории, использовать все возможности для развития района. Областная власть окажет в этом поддержку.