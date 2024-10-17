Матери саратовского бойца вручили орден Мужества

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В Духовницком районе Саратовской области матери погибшего бойца вручили орден Мужества. Об этом 16 октября сообщили в районной администрации.Государственной награды посмертно удостоен Иван Туманов. Саратовец погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Исполняющий обязанности главы района Иван Лялин с начальником военного комиссариата по Балаковскому и Духовницкому районам Алексеем Лукичевым вручили орден Мужества матери воина.«Как ни старайся, в такие моменты сложно подобрать нужные слова. Тем более когда понимаешь, что никакие награды несоизмеримы с потерей близкого человека. Ваш сын встал на защиту Родины и погиб как настоящий герой, с честью и достоинством выполнив свой воинский долг, став примером мужества и доблести для будущих поколений. А эта награда - знак его стойкости и патриотизма», - сказал Иван Лялин.