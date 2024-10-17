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В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества

Новости
В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества

16 октября на базе МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошел семинар - практикум «Педагогика казачества в образовательном пространстве школы: основные аспекты и формы воспитательной работы».
В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества

Цель семинара: совершенствование профессиональной компетентности педагогов через расширение и углубление знаний об использовании современных образовательных воспитательных технологий, а также актуализация знаний педагогов в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников на основе историко-культурного казачьего компонента.

В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества

В работе семинара-практикума принял участие казачий полковник, Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Фетисов А.В.
В ходе семинара обсуждались вопросы содержания историко-культурного казачьего компонента, функционирования системы непрерывного казачьего образования, нормативно-правовой базы функционирования казачьих классов и военно-патриотических клубов.

В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества

В практической части семинара учителя школы Щербакова М.Б., Зубарькова М.И., Перова Н.В., Агеева Е.В. вместе со своими учениками представили наработки по реализации историко-культурного казачьего компонента на уроках и во внеурочное время.
Советник по воспитанию Максименко А.В. рассказала о роли социального партнерства школы и казачьих обществ в организации патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Завершая семинар, директор школы Гуркина Е.А., подчеркнула наличие в школе огромного опыта по реализации казачьей педагогики, интереса к ней со стороны учителей, учеников и родителей, поблагодарила педагогов за работу и призвала не останавливаться на достигнутом.
Атаман ОКО Саратовской области Фетисов А.В. подчеркнул, что возложенную государством на казачество задачу патриотического воспитания молодежи, казачьи общества успешно выполняют. Свидетельство тому – двадцатилетний опыт деятельности казачьих классов. Казачьи общества ведут среди школьников просветительскую работу, участвуют в допризывной подготовке, по мере возможности, оказывают материальную поддержку. Подобная совместная деятельность позволяет воспитывать достойных граждан нашего государства, продолжателей славных традиций казачества.