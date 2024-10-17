Саратовские ветераны морской пехоты помогут Гвардейской бригаде

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Ветераны саратовской организации морских пехотинцев «Тайфун» в очередной раз отправились с гуманитарным грузом в подшефную 810 Гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота.О поездке волонтеров в зону боевых действий рассказали в областном штабе «Боевого Братства».«Мы приобрели и собрали всё необходимое по просьбе морпехов: квадрокоптеры, РЭБы, радиостанции, мотоциклы и многое другое общей суммой в десять миллионов рублей, а также взяли игрушки для детей Курской области. Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза», - отметил руководитель саратовских "черных беретов" Михаил Панкратов.«Где мы, там победа!» - напомнил ветеран девиз морских пехотинцев.