Саратовские работодатели ищут швей, слесарей и водителей

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На портале «Работа России» работодателями региона в настоящее время размещено 23,5 тысячи вакансий из различных отраслей, большинство из них – 62,2% – приходится на рабочие профессии.В октябре наиболее востребованными рабочими профессиями стали швеи – размещено 2816 вакансий. Также в топ-3 вошли слесари и водители – 1479 вакансий и 1317 вакансий соответственно.Самую высокую заработную плату предлагают водителям автомобилей – от 150 до 200 тысяч рублей, слесарям – 115 тысяч, швеям – 75 тысяч.