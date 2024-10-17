17 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:03 | 17 октября
В Саратове стартовал второй сезон «Молодежной школы юриста»
14:00 | 17 октября
Врачи Ртищевской больницы освоили новый биохимический анализатор
13:03 | 17 октября
Матери саратовского бойца вручили орден Мужества
12:00 | 17 октября
В Саратовской школе прошел семинар-практикум о педагогике казачества
11:00 | 17 октября
Саратовские ветераны морской пехоты помогут Гвардейской бригаде
10:16 | 17 октября
Саратовские работодатели ищут швей, слесарей и водителей
19:15 | 16 октября
Юных воспитанников школы имени П.А.Столыпина посвятили в казаки
17:33 | 16 октября
Саратовским студентам рассказали о программе долгосрочных сбережений
14:00 | 16 октября
Народный артист России Евгений Миронов примет участие в выборе лауреатов новой театральной премии
13:30 | 16 октября
Развитие триатлона обсудили с генеральным секретарем Федерации триатлона России Ибрагимом Касимовым
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовские работодатели ищут швей, слесарей и водителей

Новости
Саратовские работодатели ищут швей, слесарей и водителей


На портале «Работа России» работодателями региона в настоящее время размещено 23,5 тысячи вакансий из различных отраслей, большинство из них – 62,2% – приходится на рабочие профессии.

В октябре наиболее востребованными рабочими профессиями стали швеи – размещено 2816 вакансий. Также в топ-3 вошли слесари и водители – 1479 вакансий и 1317 вакансий соответственно.

Самую высокую заработную плату предлагают водителям автомобилей – от 150 до 200 тысяч рублей, слесарям – 115 тысяч, швеям – 75 тысяч.