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Саратовским студентам рассказали о программе долгосрочных сбережений

Новости
В День Бюджетной грамотности, который прошел в Социально-экономическом институте перед студентами выступили представители региональных министерств, специалисты в сфере экономики и финансов, экономисты-практики.




Участникам рассказали о возможностях государственной финансовой поддержки молодых семей, направленных на улучшение жилищных условий, о новых механизмах бюджетной поддержки инвестиционной активности молодых граждан, об условиях осуществления предпринимательской деятельности среди молодежи.

Особый интерес среди молодого поколения вызвали инструменты создания долгосрочных накоплений. Один из них заработал в России с 1 января 2024 года. «Программа долгосрочных сбережений – новый сберегательный продукт, который позволяет гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать «подушку безопасности» на любые цели. Стать участником может любой гражданин страны старше 18 лет. Для этого необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы и будет инвестировать средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности. Долгосрочные сбережения формируются за счет сберегательных взносов граждан, а также софинансирования со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год на протяжении десяти лет», – рассказала сертифицированный тьютор по вопросам бюджетной грамотности кандидат экономических наук, доцент Алина Усманова.

По словам специалиста программа долгосрочных сбережений - это универсальный инструмент сбережения и накопления средств. Получать выплаты в рамках программы долгосрочных сбережений можно через 15 лет с момента заключения договора, либо с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При наступлении тяжелой жизненной ситуации – потере кормильца и необходимости дорогостоящего лечения – возможно получить все средства вместе с инвестиционным доходом раньше срока.

Отметим, что День бюджетной грамотности организовали в рамках реализации регионального проекта «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области», ответственным исполнителем которой является министерство финансов региона, а участниками стали учащиеся общеобразовательных и высших учебных заведений.