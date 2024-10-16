16 октября 2024 СРЕДА
Новости
19:15 | 16 октября
Юных воспитанников школы имени П.А.Столыпина посвятили в казаки
17:33 | 16 октября
Саратовским студентам рассказали о программе долгосрочных сбережений
14:00 | 16 октября
Народный артист России Евгений Миронов примет участие в выборе лауреатов новой театральной премии
13:30 | 16 октября
Развитие триатлона обсудили с генеральным секретарем Федерации триатлона России Ибрагимом Касимовым
13:03 | 16 октября
"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО
12:05 | 16 октября
В Саратове побывал атаман сводно-казачьей станицы в Австралии
12:00 | 16 октября
Саратовский педагог стала финалистом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» 2024 года.
11:52 | 16 октября
Саратовских Хаоса и Чутарика наградили медалями
11:00 | 16 октября
19 октября состоится Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»
10:19 | 16 октября
На пограничном пункте с Казахстаном ремонтируют дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

Новости
"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

В пункте отбора на военную службу по контракту прошла первая организованная отправка представителей казачества в зону СВО. Многие из них находились в зоне проведения спецоперации с 2022 года в составе добровольческих подразделений. Теперь решили подписать контракт на военную службу с министерством обороны РФ.

"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

"Это ребята, которые уже получили боевой опыт. Больше половины из них уже имеют боевые государственные награды. Казак - это воин от природы. Сегодня нашей стране нужна помощь на линии боевого соприкосновения, поэтому мы идем туда, где мы должны быть", - поделился региональный атаман союза казаков - воинов России и зарубежья в Саратовской области Геннадий Бадерный.
Среди подписавших контракт есть военнослужащие в запасе. Так, Роман прослужил в армии более 20 лет: "Решение принял без всяких раздумий ехать в составе "казачьей сотни". По-другому быть не может. Кто, если не мы?"

"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

В рамках церемонии отправки бойцов, состоявшейся на базе Областного военкомата, прошел молебен. Проводили казаков к местам несения службы руководитель управления региональной безопасности области Юрий Юрин, а также общественники.


"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

"Мы считаем специальную военную операцию всенародным патриотическим свершением, казачество показало лучшие
свои качества в ходе ее проведения и сейчас наращивает свое участие. Мы обязательно приедем и привезем гуманитарную помощь, книги от Союза писателей и будем всячески поддерживать нашу казачью сотню. Мы знаем, что они едут на самый ответственный участок фронта", - отметил член правления Союза писателей России Александр Зуев.