"Казачья сотня" отправилась из Саратова в зону СВО

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В пункте отбора на военную службу по контракту прошла первая организованная отправка представителей казачества в зону СВО. Многие из них находились в зоне проведения спецоперации с 2022 года в составе добровольческих подразделений. Теперь решили подписать контракт на военную службу с министерством обороны РФ."Это ребята, которые уже получили боевой опыт. Больше половины из них уже имеют боевые государственные награды. Казак - это воин от природы. Сегодня нашей стране нужна помощь на линии боевого соприкосновения, поэтому мы идем туда, где мы должны быть", - поделился региональный атаман союза казаков - воинов России и зарубежья в Саратовской области Геннадий Бадерный.Среди подписавших контракт есть военнослужащие в запасе. Так, Роман прослужил в армии более 20 лет: "Решение принял без всяких раздумий ехать в составе "казачьей сотни". По-другому быть не может. Кто, если не мы?"В рамках церемонии отправки бойцов, состоявшейся на базе Областного военкомата, прошел молебен. Проводили казаков к местам несения службы руководитель управления региональной безопасности области Юрий Юрин, а также общественники."Мы считаем специальную военную операцию всенародным патриотическим свершением, казачество показало лучшиесвои качества в ходе ее проведения и сейчас наращивает свое участие. Мы обязательно приедем и привезем гуманитарную помощь, книги от Союза писателей и будем всячески поддерживать нашу казачью сотню. Мы знаем, что они едут на самый ответственный участок фронта", - отметил член правления Союза писателей России Александр Зуев.