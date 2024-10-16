В Саратове побывал атаман сводно-казачьей станицы в Австралии

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Михаил Моисеевич - атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии, основатель 1-го Русского Музея в Австралии, Президент Фонда «Всемирное Казачье братство».Будучи большим патриотом России и щедрым меценатом, Михаил Овчинников финансирует и организовывает все русские праздники, финансирует все русско-патриотические мероприятия, постоянно принимает участие в мероприятиях, проводимых в России.Представляя гостя, атаман Окружного казачьего общества Андрей Викторович Фетисов подчеркнул, что на примере судьбы Михаила Овчинникова и его семьи можно проследить путь российского казачества с 18 века по настоящее время, полный испытаний и самопожертвования, верности Господу Богу и Отечеству.Юные казаки вместе с педагогами рассказали гостю о школьной истории и традициях, провели экскурсию по «Аллее казачьей славы» и школьной музейной комнате, пригласили посетить уроки и воспитательные мероприятия.Михаил Овчинников рассказал школьникам о своей семье, о жизни казачьих общин в Австралии. Отдельно он выразил слова благодарности всем присутствующим за познавательную и трогательную встречу, верность казачьим традициям и любовь к родной земле.