Саратовских Хаоса и Чутарика наградили медалями

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За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, уроженцев Краснокутского района Саратовской области отметили высокими государственными наградами. Об этом сообщила в социальных сетях глава района Валентина Гречушкина.Бойцу Александру с позывным "Хаос" вручили медаль "За отвагу", а бойцу Дмитрию с позывным "Чутарик" - медаль Суворова."Недавно ребята были в отпуске, глава встречалась с военнослужащими, говорили о помощи, которую оказывают краснокутцы бойцам. Продолжаем и дальше нашу поддержку. Надежный тыл для наших ребят важен и необходим», - отметили в районной администрации«Поздравляю бойцов Александра и Дмитрия, их родных с наградами. Гордимся нашими земляками, которые с честью выполняют воинский долг, отважно защищают национальные интересы и обеспечивают безопасность России», - сообщила Валентина Гречушкина.