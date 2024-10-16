На пограничном пункте с Казахстаном ремонтируют дорогу

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В многостороннем автомобильном пункте пропуска Озинки Саратовской области возможно временное ограничение пропускной способности в связи с ремонтом дорожного покрытия.В пункте пропуска на границе с Республикой Казахстан ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ - 31 октября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.В складывающихся условиях гражданам и грузоперевозчикам для удобства пересечения государственной границы предлагается заблаговременно планировать маршруты по менее загруженным направлениям.