Народный артист России Евгений Миронов примет участие в выборе лауреатов новой театральной премии

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Прием заявок на участие в конкурсном отборе на присуждение театральной премии имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой завершен. На первом этапе было подано 30 заявок от студентов, артистов, педагогов, режиссеров-постановщиков и организаторов, которые внесли значительный вклад в развитие театрального искусства в Саратовской области. Сейчас конкурсная комиссия оценивает соискателей и их документы на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам отбора.- В состав конкурсной комиссии по присуждению театральной премии вошел ученик Валентины Александровны Ермаковой — народный артист России Евгений Миронов, — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Он стал инициатором этой премии, учрежденной в память о великой актрисе и талантливом педагоге.Валентина Александровна Ермакова служила в Саратовском театре драмы с 1960 по 1995 год. Более 30 лет она занималась педагогической деятельностью в Саратовском театральном училище. С 1988 года она стала профессором Театрального института Саратовской консерватории, где проработала до конца своей жизни. За это время она подготовила множество учеников, которые стали ведущими актерами российских театров.Напомним, что театральная премия имени народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой была учреждена в сентябре 2024 года. Соответствующее постановление было подписано губернатором Романом Бусаргиным.Премия будет вручаться один раз в год по четырем номинациям:«За успешное постижение профессии актера» — 50 000 рублей;«За успешное воспитание актерской смены» — 80 000 рублей;«За высокие достижения в театральном искусстве» — 80 000 рублей;«За яркое событие в театральном пространстве Саратовской области» — 80 000 рублей.