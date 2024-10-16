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Развитие триатлона обсудили с генеральным секретарем Федерации триатлона России Ибрагимом Касимовым

Новости / Спорт
Развитие триатлона обсудили с генеральным секретарем Федерации триатлона России Ибрагимом Касимовым


Рабочая встреча с участием министра спорта области Олега Дубовенко, и.о. вице-президента саратовской областной федерации триатлона Владимира Антонова и ответственного секретаря федерации Дмитрия Савельева прошла в министерстве спорта.

Триатлон - базовый вид спорта на территории региона. Им занимается более 400 человек в трех спортивных школах. Спортивные разряды имеют 356 человек, из них звание мастера спорта России – 3 человека, кандидата в мастера спорта – 36 человек. В состав сборной России на 2024 год входят Александра Разаренова, Даниил Кондрашов и Владимир Пешкун.

По словам Ибрагима Шухратовича наш регион входит в тройку лидеров по количеству спортсменов, проходящих начальную спортивную подготовку.

В рамках встречи обсудили перспективы развития триатлона в регионе, а также проведение всероссийских турниров, которые дадут дополнительный стимул для его популяризации.