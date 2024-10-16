Саратовский педагог стала финалистом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» 2024 года.

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Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель Детской школы искусств» — это одно из самых престижных профессиональных соревнований в сфере культуры и искусства. В этом году его второй тур в Приволжском федеральном округе состоялся в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.Победителем II окружного тура и лучшим преподавателем Детской школы искусств в Приволжском федеральном округе стала Наталья Акишина, преподаватель специального фортепиано из ДШИ №18 города Саратова.«Мне было очень интересно в кругу коллег, ведь среди участников было много преподавателей исполнительских специальностей. Все они замечательные и сильные. Я благодарна за помощь, поддержку и творческий отклик в моём конкурсном испытании юной талантливой пианистке Александре Павловой и её педагогу Ольге Донник из Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории. В целом, хочу сказать, что все мои ожидания на конкурсе оправдались. Впереди Москва! Это очень почетно и ответственно», — прокомментировала Наталья Александровна.Лучшим молодым преподавателем Детской школы искусств в Приволжском федеральном округе стал Вячеслав Марков, преподаватель Кировской детской хореографической школы.В III туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», который пройдет в Москве в ноябре 2024 года, примут участие по 8 победителей федеральных окружных туров в каждой номинации.