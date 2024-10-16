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Саратовский педагог стала финалистом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» 2024 года.

Новости
Саратовский педагог стала финалистом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» 2024 года.

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель Детской школы искусств» — это одно из самых престижных профессиональных соревнований в сфере культуры и искусства. В этом году его второй тур в Приволжском федеральном округе состоялся в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Победителем II окружного тура и лучшим преподавателем Детской школы искусств в Приволжском федеральном округе стала Наталья Акишина, преподаватель специального фортепиано из ДШИ №18 города Саратова.

«Мне было очень интересно в кругу коллег, ведь среди участников было много преподавателей исполнительских специальностей. Все они замечательные и сильные. Я благодарна за помощь, поддержку и творческий отклик в моём конкурсном испытании юной талантливой пианистке Александре Павловой и её педагогу Ольге Донник из Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории. В целом, хочу сказать, что все мои ожидания на конкурсе оправдались. Впереди Москва! Это очень почетно и ответственно», — прокомментировала Наталья Александровна.

Лучшим молодым преподавателем Детской школы искусств в Приволжском федеральном округе стал Вячеслав Марков, преподаватель Кировской детской хореографической школы.

В III туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», который пройдет в Москве в ноябре 2024 года, примут участие по 8 победителей федеральных окружных туров в каждой номинации.