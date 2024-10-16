19 октября состоится Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

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19 октября в Саратовской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», где выпускники и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в кластерах «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика»,«Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве».Специально для ребят в мастерских и лабораториях будут проводиться мастер-классы, экскурсии и профессиональные пробы, встречи с ведущими специалистами реального сектора экономики.Школьникам расскажут о преимуществах получения среднего профессионального образования, о наиболее востребованных специальностях, а также о трудоустройстве выпускников.17 октября в 15:00 в рамках Единого дня открытых дверей состоится областное родительское собрание, где участников познакомят с востребованными профессиями и особенностями приёмной кампании 2025 года.