В 24 населенных пунктах Ершовского района проведён ремонт систем водоснабжения

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По региональной программе по водообеспечению жителей сельских поселений, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, финансирование на текущей год составляет 211 млн рублей.Мероприятия проводятся в Красноармейском, Вольском, Ершовском, Краснопартизанском, Пугачевском и Федоровском районах.«В 24 населенных пунктах Ершовского района в текущем году проведены работы по капитальному ремонту и модернизации систем водоснабжения. Финансирование составило более 37 миллионов рублей. Благодаря программным мероприятиям качество водоснабжения повысили для более 12,6 тысяч жителей Ершовского района. В Федоровском районе на сегодняшний день ремонт водопровода проведён в пяти муниципальных образованиях, общая протяженность составляет более 12 километров. Продолжаются работы в двух муниципальных образованиях района",- рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.