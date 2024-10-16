Питерские «серебряные» волонтеры направили 200 армейских сухих душей на фронт

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«Серебряные» волонтеры из Саратовской области продолжают помогать бойцам в зоне проведения специальной военной операции.В центре социального обслуживания Питерского района под руководством Юлии Горбулиной волонтеры изготовили армейский сухой душ - специальный гигиенический набор для полевых условий, где доступ к воде ограничен.На данный момент сформировано порядка 200 таких наборов, которые отправляются в зону СВО.«Добровольцы наших комплексных центров социального обслуживания всегда готовы протянуть руку помощи. Они одни из первых начали помогать участникам специальной военной операции – отправляли посылки с теплыми вещами, различными заготовками, травяными чаями, делали окопные свечи. Далее появились новые навыки, и помощь расширилась. Сейчас волонтеры изготавливают маскировочные сети, антидроновые одеяла и многое другое. Спасибо каждому «серебряному» волонтёру, кто отдает свое время и частичку своего сердца этому благородному делу», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается национальным проектом Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».