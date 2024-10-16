Владимир Островский: Исполняющий полномочия главы Саратова должен доказать жителям, что он оправдает их ожидания

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Руководитель депутатской группы партии "Единая Россия" высказался о переносе конкурса по отбору кандидатур на должность главы Саратова:"Считаю предложение Сергея Овсянникова перенести проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Саратова правильным.Мы-депутаты представляем интересы саратовцев, которые хотят видеть свой город чистым и благоустроенным. Поэтому было бы логично дать время исполняющему полномочия главы доказать жителям, что он сможет грамотно и по-хозяйски руководить таким большим муниципалитетом".