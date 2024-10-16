Саратовская компания поставит корма для домашних животных в Казахстан

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Компании региона приняли участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан. Ее целью являлось развитие торгово-экономических связей между предпринимателями Саратовской области и Казахстана.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».В рамках программы пребывания компании Саратовской области провели около 20 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана для обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества.Саратовский производитель кормов для домашних животных уже планирует поставку продукции в национальные и специализированные сети Казахстана.Еще ряд региональных компаний - производитель бытовой химии, мукомольный завод, поставщик холодильного оборудования - проработают вопросы поставки образцов и первых партий продукции для казахстанских партнеров.Также для региональных компаний была организована встреча с Торговым представителем РФ в Казахстане Антоном Логиновым и представителем Российского экспортного центра в Казахстане Олегом Печенкиным. Обсуждались особенности выхода на казахстанский рынок.