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В Саратовской области завершился ремонт 50 домов культуры, проведенный благодаря масштабной региональной программе, продолжающейся в 2024 году по инициативе губернатора Романа Бусаргина.В 2024 году из областного бюджета было выделено 74 миллиона рублей на ремонт ДК. В рамках программы в каждом здании были проведены ремонты кровли и обновлены внутренние помещения: потолки, полы, стены и инженерные системы.Министр культуры Наталья Щелканова отметила, что программа выполнена на 100%. В октябре состоялось плановое открытие домов культуры в селе Полеводинский Духовницкого района, районном доме культуры Хвалынского района, селе Песчанка Самойловского района и селе Сокорная Балка Ершовского района.В селе Полеводинском до ремонта не было такого благоустроенного дома культуры. Одноэтажное здание, построенное в 1972 году, верно служит источником вдохновения для местных жителей. Здесь есть всё необходимое для проведения досуга: творческие мастерские, репетиционные помещения и зрительный зал. В клубе всегда много молодёжи и увлечённых людей старшего возраста.В этом году дом культуры был полностью отремонтирован за счёт средств областного бюджета. Местные жители гордятся своим клубом. Ежегодно здесь проводится более 200 мероприятий, которые посещают свыше 3 тыс. человек. В 2023 году было проведено 290 мероприятий, и их посетило более 5 тыс человек.«В 2024 году дом культуры в Полеводинском получил новую жизнь», — говорит министр культуры Саратовской области Наталья Щелканова. На ремонт кровли было выделено 2 миллиона рублей.«Мы начали с кровли, потому что это важно для безопасности здания, — рассказывает художественный руководитель Полеводинского дома культуры Дмитрий Панзеев. — Жители приходят сюда на творческие мероприятия, в библиотеку, на репетиции и занятия в хореографические и вокальные студии. В обновлённом пространстве появятся новые возможности для творчества».