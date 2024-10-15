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Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

Новости
14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы, по старой доброй традиции воспитанники 10-х казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» стали участниками Торжественной церемонии посвящения в казаки. Представители казачьей молодежи школы в присутствии почётных гостей, атаманов и старших товарищей дали торжественное обещание на верность казачьему братству, родной земле Саратовской и Великой России!
Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

Мероприятие прошло в Храме святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.

Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

В качестве почётных гостей на Церемонии посвящения в казаки присутствовали: Фетисов А.В. - Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, Фролов С.Н. – Атаман Городского казачьего общества и Овчинников М.М. - Атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии, основатель 1-го Русского Музея в Австралии, президент Фонда «Всемирное Казачье братство», член союза писателей России.

Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

Вместе с атаманом ОКО Саратовской области Фетисовым А.В. церемонию провел протоиерей Александр Домрачёв - благочинный Саратовского Южного округа Саратовской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии.

Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

Обращаясь к юным казакам со словами напутствия, почётные гости подчеркнули, что казачество всегда считало себя воинами Христовыми, стояло на защите государственных интересов, свято следуя словам Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом заключается наивысшая добродетель. Дав торжественное обещание, юные казаки выбрали достойный путь служения Отечеству, казачьему братству, своей семье.

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области