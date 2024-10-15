Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки

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Мероприятие прошло в Храме святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.В качестве почётных гостей на Церемонии посвящения в казаки присутствовали: Фетисов А.В. - Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, Фролов С.Н. – Атаман Городского казачьего общества и Овчинников М.М. - Атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии, основатель 1-го Русского Музея в Австралии, президент Фонда «Всемирное Казачье братство», член союза писателей России.Вместе с атаманом ОКО Саратовской области Фетисовым А.В. церемонию провел протоиерей Александр Домрачёв - благочинный Саратовского Южного округа Саратовской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии.Обращаясь к юным казакам со словами напутствия, почётные гости подчеркнули, что казачество всегда считало себя воинами Христовыми, стояло на защите государственных интересов, свято следуя словам Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом заключается наивысшая добродетель. Дав торжественное обещание, юные казаки выбрали достойный путь служения Отечеству, казачьему братству, своей семье.