Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки
14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы, по старой доброй традиции воспитанники 10-х казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» стали участниками Торжественной церемонии посвящения в казаки. Представители казачьей молодежи школы в присутствии почётных гостей, атаманов и старших товарищей дали торжественное обещание на верность казачьему братству, родной земле Саратовской и Великой России!
Мероприятие прошло в Храме святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.
В качестве почётных гостей на Церемонии посвящения в казаки присутствовали: Фетисов А.В. - Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, Фролов С.Н. – Атаман Городского казачьего общества и Овчинников М.М. - Атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии, основатель 1-го Русского Музея в Австралии, президент Фонда «Всемирное Казачье братство», член союза писателей России.
Вместе с атаманом ОКО Саратовской области Фетисовым А.В. церемонию провел протоиерей Александр Домрачёв - благочинный Саратовского Южного округа Саратовской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии.
Обращаясь к юным казакам со словами напутствия, почётные гости подчеркнули, что казачество всегда считало себя воинами Христовыми, стояло на защите государственных интересов, свято следуя словам Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом заключается наивысшая добродетель. Дав торжественное обещание, юные казаки выбрали достойный путь служения Отечеству, казачьему братству, своей семье.
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области
Мероприятие прошло в Храме святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.
В качестве почётных гостей на Церемонии посвящения в казаки присутствовали: Фетисов А.В. - Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, Фролов С.Н. – Атаман Городского казачьего общества и Овчинников М.М. - Атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии, основатель 1-го Русского Музея в Австралии, президент Фонда «Всемирное Казачье братство», член союза писателей России.
Вместе с атаманом ОКО Саратовской области Фетисовым А.В. церемонию провел протоиерей Александр Домрачёв - благочинный Саратовского Южного округа Саратовской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии.
Обращаясь к юным казакам со словами напутствия, почётные гости подчеркнули, что казачество всегда считало себя воинами Христовыми, стояло на защите государственных интересов, свято следуя словам Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом заключается наивысшая добродетель. Дав торжественное обещание, юные казаки выбрали достойный путь служения Отечеству, казачьему братству, своей семье.
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области