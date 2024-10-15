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200 саратовцев еженедельно пополняют войска

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200 саратовцев еженедельно пополняют войска




В пункте отбора на военную службу по контракту рассказали, кто сейчас заключает контракты с Минобороны.

«В последнее время традиционно сложилась практика, что мы в неделю отправляем в войска в среднем порядка двухсот человек. Уезжают люди разных специальностей, разных категорий. Ранее проходившие военную службу в добровольческих подразделениях убывают, как правило, в подразделения специального назначения военно-морского флота и воздушно-десантных войск. Если брать по возрасту - молодые бойцы убывают для прохождения службы по военно-учетным специальностям, связанным с беспилотными летательными аппаратами. Данное направление сейчас активно развивается. Поэтому всех граждан, которые изъявляют желание работать с электронной техникой, мы направляем на данные специальности», - поделился капитан, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков.

Алексей из Шихан рассчитывает служить с друзьями в одном танковом экипаже. «Мы три друга давно собирались. Приняли решение защищать свою Родину, исполнять свой воинский долг. Мы решили идти в танковые войска – танкистами быть. Один друг умеет управлять трактором. У меня есть навыки электромонтажника-механика», - рассказал доброволец.

Артур из Федоровского района после получения образования работал в столице риелтором и активно занимал смешанными боевыми единоборствами. Сейчас он – контрактник. «Иду на спецоперацию, так как там служат мои друзья, иду к ним на помощь», - поделился саратовец.

Напомним, контрактникам положены единовременные выплаты. По решению Президента Владимира Путина до конца 2024 года они получают 400 тысяч рублей. Также до 31 декабря 2024 года по постановлению губернатора Романа Бусаргина контрактникам выплачивают 500 тысяч рублей.

С учетом всех выплат и ежемесячного денежного довольствия доход саратовского контрактника за первый год службы составляет от 3 млн 500 тысяч рублей, а за первый месяц службы – от 1 млн 300 тысяч рублей.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36. Узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.