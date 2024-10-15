В Саратовской консерватории китайские студенты исполнили русские народные песни

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В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся концерт, посвященный 75-летию со дня образования Китайской Народной Республики.Мероприятие прошло в дружественной атмосфере. Его посетили представители общественных и национально-культурных организаций области и иностранные студенты саратовских вузов.Зрителям были представлены разнообразные музыкальные произведения на русском и китайском языках. Особое внимание привлекло выступление студентов консерватории Ма Сюйян, который исполнил русскую народную песню «Из-за острова на стрежень», и студентки Лю Пэйюй с песней «Скажи зачем…». Концерт стал ярким примером того, как музыка может объединить людей из разных уголков мира и с разной культурой.Комментируя мероприятие, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила:«Участие в культурных мероприятиях – важный этап социокультурной адаптации иностранных граждан к условиям российского общества. Это дает возможность иностранным студентам лучше понять своих сверстников-россиян, а участие в межнациональных культурных мероприятиях - ещё и познакомиться с культурой других народов.Вдвойне важно, что этот концерт был организован китайскими студентами, которые обучаются в Саратовской консерватории. Им принадлежит инициатива в подборе репертуара. Своё выступление они приурочили к 75-летию образования Китайской Народной Республики, хорошо понимая смысл стратегического партнерства с Российской Федерацией. На мой взгляд, в нашем регионе произошло очень важное молодёжное событие, которое на деле демонстрирует взаимный интерес и искреннюю дружбу российского и китайского народов. Уверена, что практика проведения подобных мероприятий, которая широко распространена в консерватории, получит продолжение в других саратовских вузах».