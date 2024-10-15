Роман Чуйченко подчеркнул необходимость создания всех условий для участников СВО и членов их семей

просмотров: 145

Очередная группа бойцов 99-го полка после краткосрочного отпуска возвращается в зону проведения специальной военной операции.По традиции военнослужащим был предоставлен комфортабельный автобус – ранее с такой инициативой выступил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Вместе с родными и близкими бойцов на автовокзал пришёл депутат областной Думы Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»). Он попросил бойцов при выполнении задач соблюдать необходимую осторожность и возвратиться домой с победой.«Наши герои рискуют своей жизнью ради нас, и мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать их. Я уверен, что они выполнят все поставленные задачи и вернутся победителями», – сказал Чуйченко.Также он подчеркнул важность поддержки семей военнослужащих.«Мы должны приложить все усилия, чтобы облегчить их жизнь, обеспечить им все необходимые условия», – заключил депутат.