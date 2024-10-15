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Роман Чуйченко подчеркнул необходимость создания всех условий для участников СВО и членов их семей

Новости
Роман Чуйченко подчеркнул необходимость создания всех условий для участников СВО и членов их семей


Очередная группа бойцов 99-го полка после краткосрочного отпуска возвращается в зону проведения специальной военной операции.
По традиции военнослужащим был предоставлен комфортабельный автобус – ранее с такой инициативой выступил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Вместе с родными и близкими бойцов на автовокзал пришёл депутат областной Думы Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»). Он попросил бойцов при выполнении задач соблюдать необходимую осторожность и возвратиться домой с победой.
«Наши герои рискуют своей жизнью ради нас, и мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать их. Я уверен, что они выполнят все поставленные задачи и вернутся победителями», – сказал Чуйченко.
Также он подчеркнул важность поддержки семей военнослужащих.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы облегчить их жизнь, обеспечить им все необходимые условия», – заключил депутат.