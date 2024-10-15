Саратовские предприниматели получат гранты на развитие бизнеса

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Министерство экономического развития Саратовской области определило получателей грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет на развитие бизнес-проектов.Предусмотрена финансовая помощь до 500 тысяч рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.«Будут поддержаны проекты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, по открытию салона красоты и обучающего центра для детей, организации и проведению мастер-классов по робототехнике и техническому творчеству для сельских школьников, развитию частного детского сада», - сообщил министр экономического развития Андрей Разборов.По его словам, гранты являются одной из самых востребованных видов финансовой поддержки среди предпринимателей.«За три года действия программы помощь получили 47 предпринимателей на сумму более 22 миллионов рублей. В числе поддержанных проектов: создание центра по применению беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе, развитие онлайн-школы для детей, открытие частных детских садов, развитие театральной студии, изготовление хлебобулочных изделий, производство обуви из натуральных материалов», - пояснил Андрей Разборов.