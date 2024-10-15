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Александр Казаков:"На смену тем, кто откровенно не справляется со своими обязанностями, приходят новые люди"

Новости / Главное в политике / Общество
Александр Казаков, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук СГУ им.Н.Г.Чернышевского прокомментировал ситуацию со сменой руководителей районов области.
Александр Казаков:"На смену тем, кто откровенно не справляется со своими обязанностями, приходят новые люди"


Ситуацию, которая происходит с руководителями районов на территории Саратовской области в последнее время, начали называть «главопадом». Напротив, это естественное оздоровление. На смену тем, кто откровенно не справляется со своими обязанностями, приходят новые люди. Это совершенно адекватный подход, менять слабое звено. Перед муниципальной властью ставится большое количество задач, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Можно сказать, что все они сейчас находятся в ресурсе. Основным мотиватором и двигателем на территории района всегда был и будет его глава. Именно от позиции руководства, от требовательности, ответственности и инициативности зависит благосостояние территории, благоустройство, развитие в целом – от сельского хозяйства до социальной сферы. Сидеть князьком на угодьях больше нельзя. Нужно уметь одинаково хорошо говорить с местными жителями, потенциальными инвесторами, федеральными чиновниками. Без этого навыка сегодня тяжело. 

Именно поэтому необходимы новые люди, которые понимают нюансы, могут думать на перспективу, стратегически мыслить. Важно, что это понимают на уровне региона. Однозначно сильной стороной Сергея Зюзина можно назвать его опыт и личное знакомство с руководителями регионального уровня по различным направлениям и не только. Уверен, что это позволит ему эффективно лоббировать интересы территории, добиваться финансирования для ее развития.