15 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
22:39 | 14 октября
Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки
18:00 | 14 октября
В Саратовской консерватории китайские студенты исполнили русские народные песни
17:07 | 14 октября
200 саратовцев еженедельно пополняют войска
17:00 | 14 октября
Саратовские предприниматели получат гранты на развитие бизнеса
16:30 | 14 октября
Зоны охраны появились у «генеральского дома» в Саратове
16:07 | 14 октября
Роман Чуйченко подчеркнул необходимость создания всех условий для участников СВО и членов их семей
15:51 | 14 октября
Александр Казаков:"На смену тем, кто откровенно не справляется со своими обязанностями, приходят новые люди"
15:00 | 14 октября
Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели откроют обучающий центр для детей и масштабируют проект по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
14:00 | 14 октября
Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
13:10 | 14 октября
Ахмед Ахмедов - серебряный призер Первенства мира по каратэ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Зоны охраны появились у «генеральского дома» в Саратове

Новости
Зоны охраны появились у «генеральского дома» в Саратове

Постановлением Правительства утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия муниципального значения, который находится в Саратове на улице Большая Казачья, 100.

По сведениям краеведов, дом построен в 1953 году по проекту архитектора Тараса Ботяновского. Газеты того времени писали: «Это четырехэтажное большое здание делает улицу просторнее и краше. Для жителей дома созданы все условия. В нижнем этаже расположен продовольственный магазин». Саратовцы стали называть дом - «соткой». А также именовали «генеральским домом», так как он строился специально для командного состава Краснознаменной военно-политической школы войск МГБ им. К.Е. Ворошилова и Саратовского (суворовского) военного училища. Таким образом, его населяли преимущественно кадровые офицеры и их семьи.

Для территории вблизи этого памятника разработаны и утверждены охранная зона и зона регулируемой застройки. Так, в охранную зону включены территории общего пользования по улицам Большая Казачья и Пугачева, территория под самим памятником, двор. Теперь на этом участке запрещено новое строительство, размещение некапитальных строений и сооружений, возможно - восстановление, воссоздание утраченных элементов или характеристик историко-градостроительной среды.

В зону регулированной застройки включены территории более современных зданий, которые примыкают к объекту культурного наследия. Регламент допускает здесь возведение новых строений, однако их высота не должна превышать 23 метров. Фасады должны быть стилизованы под существующую историческую застройку (историзм, ретроспективизм, классицизм). На этом участке также возможно проводить ремонт объектов капитального строительства. Регламентом запрещено использование в отделке сэндвич-панелей, а также технологии «вентилируемых фасадов», прокладка инженерных коммуникаций по фасадам, установка вышек сотовой связи.