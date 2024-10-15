Зоны охраны появились у «генеральского дома» в Саратове

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Постановлением Правительства утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия муниципального значения, который находится в Саратове на улице Большая Казачья, 100.По сведениям краеведов, дом построен в 1953 году по проекту архитектора Тараса Ботяновского. Газеты того времени писали: «Это четырехэтажное большое здание делает улицу просторнее и краше. Для жителей дома созданы все условия. В нижнем этаже расположен продовольственный магазин». Саратовцы стали называть дом - «соткой». А также именовали «генеральским домом», так как он строился специально для командного состава Краснознаменной военно-политической школы войск МГБ им. К.Е. Ворошилова и Саратовского (суворовского) военного училища. Таким образом, его населяли преимущественно кадровые офицеры и их семьи.Для территории вблизи этого памятника разработаны и утверждены охранная зона и зона регулируемой застройки. Так, в охранную зону включены территории общего пользования по улицам Большая Казачья и Пугачева, территория под самим памятником, двор. Теперь на этом участке запрещено новое строительство, размещение некапитальных строений и сооружений, возможно - восстановление, воссоздание утраченных элементов или характеристик историко-градостроительной среды.В зону регулированной застройки включены территории более современных зданий, которые примыкают к объекту культурного наследия. Регламент допускает здесь возведение новых строений, однако их высота не должна превышать 23 метров. Фасады должны быть стилизованы под существующую историческую застройку (историзм, ретроспективизм, классицизм). На этом участке также возможно проводить ремонт объектов капитального строительства. Регламентом запрещено использование в отделке сэндвич-панелей, а также технологии «вентилируемых фасадов», прокладка инженерных коммуникаций по фасадам, установка вышек сотовой связи.