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Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели откроют обучающий центр для детей и масштабируют проект по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

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Социальные предприятия и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет получат гранты в размере до 500 тысяч рублей на развитие бизнес-проектов. Общая сумма грантов составит 2,5 млн рублей.

Министерство экономического развития области определило получателей поддержки текущего года, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Будут поддержаны проекты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, по открытию салона красоты и обучающего центра для детей, организации и проведению мастер-классов по робототехнике и техническому творчеству для сельских школьников, развитию частного детского сада.

Грантовая поддержка является одной из самых востребованных видов финансовой поддержки среди предпринимателей области.

«За 3 года действия программы помощь получили 47 предпринимателей на сумму 22,3 млн рублей. В числе поддержанных проектов: создание центра по применению беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе, развитие онлайн-школы для детей, открытие частных детских садов, развитие театральной студии, изготовление хлебобулочных изделий, производство обуви из натуральных материалов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.