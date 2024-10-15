Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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Второй этап ежегодной общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 14 по 25 октября.Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан в сфере совершенствования эффективности деятельности в области предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.Жители области также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и пропагандирующих наркопотребление.По телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области 02 (с мобильного 102), 8(8452)741333 граждане могут сообщать о незаконном обороте запрещенных веществ.