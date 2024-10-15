15 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
22:39 | 14 октября
Воспитанников школы имени В.Ф. Маргелова посвятили в казаки
18:00 | 14 октября
В Саратовской консерватории китайские студенты исполнили русские народные песни
17:07 | 14 октября
200 саратовцев еженедельно пополняют войска
17:00 | 14 октября
Саратовские предприниматели получат гранты на развитие бизнеса
16:30 | 14 октября
Зоны охраны появились у «генеральского дома» в Саратове
16:07 | 14 октября
Роман Чуйченко подчеркнул необходимость создания всех условий для участников СВО и членов их семей
15:51 | 14 октября
Александр Казаков:"На смену тем, кто откровенно не справляется со своими обязанностями, приходят новые люди"
15:00 | 14 октября
Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели откроют обучающий центр для детей и масштабируют проект по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
14:00 | 14 октября
Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
13:10 | 14 октября
Ахмед Ахмедов - серебряный призер Первенства мира по каратэ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Новости
Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»


Второй этап ежегодной общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 14 по 25 октября.

Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан в сфере совершенствования эффективности деятельности в области предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Жители области также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и пропагандирующих наркопотребление.

По телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области 02 (с мобильного 102), 8(8452)741333 граждане могут сообщать о незаконном обороте запрещенных веществ.