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В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа»

Новости
В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа»


В Гагаринском районе Саратова на территории Рябинового оврага в пятый раз прошли казачьи спортивные соревнования «Пластунская тропа - 2024». Организаторами соревнований выступили казаки и казачьи офицеры Саратовского городского казачьего общества.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Саратова, Петровского и Татищевского муниципальных районов области.

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа»

Участники соревновались в том числе в разборке и сборке автомата, преодолевали ров, водную преграду, полосу препятствий, «снимали» часового, оказывали первую помощь и эвакуировали раненого, бились за знамя.

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа»

По итогам соревнований в старшей группе первое место заняли ВПК «Волжские Пластуны», второе место – школа «Аврора», третье – филиал школы с. Идолга имени Героя Советского Союза А.А.Лапшова в д. Македоновка Татищевского района.

В младшей группе первые два места заняли команды из Македоновки Татищевского района, на третьем – команда школы «Аврора».